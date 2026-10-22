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Çin'in CSI 300 endeksi ayı piyasasına girdi

Çin'in gösterge hisse senedi endeksi CSI 300, yüzde 20’ye yakın değer kaybederek ayı piyasasına girdi.

Çin’in CSI 300 endeksi ayı piyasasına girdi

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2026 09:55

Son Güncelleme Tarihi 22 Ekim 2026 09:56

Çin'in gösterge hisse senedi endeksi CSI 300, haziran ayında zirve seviyeleri görmüştü. Endeksi yüzde 20 değer kaybetti.

Ülke piyasalarındaki zayıf görünüm hisselerde süren satış baskısının ardından daha belirgin hale geldi.

CSI 300 endeksi Şanghay ve Shenzhen borsalarında işlem gören en büyük 300 şirkete ait hisseleri takip ediyor. Endeks, üst üste 10 haftadır değer kaybederek şu ana kadar yüzde 2,6 geriledi.

Çinli şirketler, yoğun rekabet nedeniyle kâr marjlarının daralması ve kâr büyümesinin yavaşlamasıyla mücadele ediyor. Eylül ayında ülkede sanayi şirketlerinin kâr artışı bu yılın en zayıf seviyesinde gerçekleşti.

#ÇİN

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