CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle artan petrol fiyatları ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2026 09:54

Küresel piyasalarda, ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan sinyaller ve yapay zeka yatırımlarının finansmanıyla ilgili endişelerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Asya tarafında ise yarı iletken sektöründeki gelişmeleri fiyatlamaya daha duyarlı olan Asya borsalarında yapay zeka yatırımlarının nasıl finanse edileceğine yönelik soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırırken bölge endekslerinde negatif bir seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,52 azalışla 5.533 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,40 düşüşle 63.070 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,46 azalışla 3.660 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,09 kayıpla 22.919 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 kayıpla 73.206 puanda seyrediyor.

ABD'de SpaceX ve Meta'nın güçlü kazanç açıklaması yeni günde Asya borsalarını yukarı çekmeye yetmedi. Yarı iletken sektöründeki gelişmeleri fiyatlamaya daha duyarlı olan Asya borsalarında yapay zeka yatırımlarının nasıl finanse edileceğine yönelik soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Öte yandan Orta Doğu'daki gerilimlerin sonucunda petrol fiyatlarının yükselmesi enerji maliyetleri ve enflasyon endişelerini artırıyor. Bu durum özellikle enerji ithalatına bağımlı Asya ekonomileri açısından olumsuz bir unsur olarak kalmaya devam ediyor.

Ayrıca enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalması ihtimali, büyüme odaklı teknoloji hisselerinin değerlemelerini baskılıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #GÜNEY KORE #NİKKEİ 225 #ASYA BORSALARI #BORSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Rusya-Çin ekonomik ilişkileri güçleniyor: Mişustin’den 30 kat artış açıklaması Rusya-Çin ekonomik ilişkileri güçleniyor: Mişustin'den 30 kat artış açıklaması 21 Ekim 2026 11:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 21 Ekim 2026 10:51
Son dakika: Borsa güne düşüşle başladı Son dakika: Borsa güne düşüşle başladı 21 Ekim 2026 10:02
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 21 Ekim 2026 09:59
İngiltere’de enflasyon 11 ayın zirvesinde! Faiz artışı gündemde İngiltere’de enflasyon 11 ayın zirvesinde! Faiz artışı gündemde 21 Ekim 2026 09:47
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 21 Ekim 2026 09:31
Piyasalar karışık seyrediyor: Gözler petrol fiyatları ve bilançolarda... Piyasalar karışık seyrediyor: Gözler petrol fiyatları ve bilançolarda... 21 Ekim 2026 09:15
İran’dan ’zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması İran'dan 'zenginleştirilmiş uranyum' açıklaması 21 Ekim 2026 08:45
Çin, ulusal veri şirketini kurdu Çin, ulusal veri şirketini kurdu 20 Ekim 2026 16:41
Komşuda doğal gaz faturası kabaracak! Yüzde 69 zamlanabilir Komşuda doğal gaz faturası kabaracak! Yüzde 69 zamlanabilir 20 Ekim 2026 16:34
Almanya’da yatırımcı güveni ekimde azaldı Almanya'da yatırımcı güveni ekimde azaldı 20 Ekim 2026 14:23
Avrupa’da doğal gaz fiyatları 2022’den bu yana en üst seviyede! Avrupa'da doğal gaz fiyatları 2022'den bu yana en üst seviyede! 20 Ekim 2026 13:20
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.559,0500 Değişim 90,63 Son veri saati:
Düşük 11507,42 Yüksek 11598,05
Açılış
49,6324 Değişim 0,0796 Son veri saati:
Düşük 49,5553 Yüksek 49,6349
Açılış
55,912 Değişim 0,2831 Son veri saati:
Düşük 55,7021 Yüksek 55,9852
Açılış
6.521,2470 Değişim 125,001 Son veri saati:
Düşük 6489,293 Yüksek 6614,294
Açılış
89,3017 Değişim 3,5039 Son veri saati:
Düşük 89,0615 Yüksek 92,5654
Açılış
BİST En Aktif Hisseler