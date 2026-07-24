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Japonya’da çekirdek enflasyon Haziran’da yükseldi: Enerji maliyetleri baskıyı artırıyor

Japonya’da çekirdek enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle haziran ayında yeniden yükselişe geçti. Hükümet tarafından açıklanan verilere göre, taze gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 1,6 seviyesine çıktı.

Japonya’da çekirdek enflasyon Haziran’da yükseldi: Enerji maliyetleri baskıyı artırıyor

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2026 08:03

Mart ayından bu yana ilk kez artış gösteren çekirdek enflasyon verisi, ekonomistlerin yüzde 1,6'lık beklentisiyle aynı seviyede gerçekleşti. Manşet enflasyon da mayıs ayındaki yüzde 1,5 seviyesinden haziranda yüzde 1,7'ye yükselirken, taze gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakıldığı "çekirdek-çekirdek" enflasyon yüzde 1,7'ye gerileyerek Ağustos 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Enerji fiyatlarındaki düşüş, hükümet desteklerinin etkisiyle sınırlı kaldı. Haziranda enerji fiyatları yıllık bazda yalnızca yüzde 0,1 gerilerken, mayısta bu oran yüzde 2,5 seviyesindeydi. Yakıt, elektrik ve su fiyatları ise altı aylık düşüş sürecinin ardından yatay seyretti.

Japonya'da küresel enerji maliyetlerindeki yükselişin tüketicilere etkisini azaltmak amacıyla uygulanan sübvansiyonlar fiyat baskısını hafifletse de şirketlerin maliyetleri artmaya devam ediyor. Üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise haziranda yıllık bazda yüzde 7,1 yükselerek Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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