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İran'da dolar tarihinin en yüksek seviyesine çıktı

İran'da doların serbest piyasadaki satış kuru tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 240 bin tümen sınırına ulaştı. Sert değer kaybının yaşandığı dönemde ülkede yıllık enflasyon yüzde 61,4'e, gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 128,1'e yükseldi.

İran’da dolar tarihinin en yüksek seviyesine çıktı
AA AA

Oluşturma Tarihi 28 Eylül 2026 12:17

Son Güncelleme Tarihi 28 Eylül 2026 12:26

İran'da ekonomik baskılar ve yüksek enflasyonun gölgesinde ulusal para birimi tümen, dolar karşısında yeni bir tarihi düşük seviyeye geriledi. Serbest döviz piyasasını takip eden pashizi.com verilerine göre doların satış kuru 240 bin tümen seviyesine kadar yükseldi.

TÜMEN DOLAR KARŞISINDA TARİHİ DÜŞÜĞE GERİLEDİ

Doların serbest piyasadaki satış kurunun 240 bin tümeni görmesiyle tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal para birimindeki sert değer kaybı, İran ekonomisinin ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele ettiği bir dönemde yaşandı.

ENFLASYON YÜZDE 61,4'E ÇIKTI

Tümendeki değer kaybının yaşandığı dönemde İran'da fiyat artışları da yüksek seviyelere ulaştı.

Resmi verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 61,4 seviyesine çıktı.

Gıda fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.

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