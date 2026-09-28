İran’da dolar tarihinin en yüksek seviyesine çıktı

İran'da ekonomik baskılar ve yüksek enflasyonun gölgesinde ulusal para birimi tümen, dolar karşısında yeni bir tarihi düşük seviyeye geriledi. Serbest döviz piyasasını takip eden pashizi.com verilerine göre doların satış kuru 240 bin tümen seviyesine kadar yükseldi.

TÜMEN DOLAR KARŞISINDA TARİHİ DÜŞÜĞE GERİLEDİ

Doların serbest piyasadaki satış kurunun 240 bin tümeni görmesiyle tümen, dolar karşısında serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal para birimindeki sert değer kaybı, İran ekonomisinin ABD'nin ağır yaptırımlarıyla mücadele ettiği bir dönemde yaşandı.

ENFLASYON YÜZDE 61,4'E ÇIKTI

Tümendeki değer kaybının yaşandığı dönemde İran'da fiyat artışları da yüksek seviyelere ulaştı.

Resmi verilere göre ülkede yıllık enflasyon yüzde 61,4 seviyesine çıktı.

Gıda fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 128,1 artış kaydedildi.