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Asya borsalarında pozitif seyir: Kospi yükseldi, Nikkei geriledi

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma beklentileri petrol fiyatlarını aşağı çekti. Asya piyasalarında Güney Kore, Çin, Hong Kong ve Hindistan borsaları yükselirken Japonya borsası negatif ayrıştı.

Asya borsalarında pozitif seyir: Kospi yükseldi, Nikkei geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2026 10:32

Küresel piyasalar, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra önemli ekonomik verilerin takip edileceği haftaya temkinli iyimserlikle başladı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişler, Asya borsalarında Japonya hariç pozitif görünümü destekledi.

ABD'de Kongre ara seçimlerine ilişkin gelişmeler ve Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı yatırımcıların odağında yer alıyor. Jeopolitik cephede ise ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden açılmasına yönelik anlaşma ihtimali izleniyor.

BRENT PETROL 110 DOLAR BANDINA GERİLEDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Washington yönetiminin Tahran'ın şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 düşerek 110 dolar bandına indi. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetleri ve enflasyon görünümü açısından piyasaların yakından izlediği gelişmeler arasında yer aldı.

ASYA BORSALARINDA GÜNEY KORE ÖNE ÇIKTI

Asya piyasalarında teknoloji hisselerindeki yükselişlerin de etkisiyle birçok endekste alıcılı seyir görüldü. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,24 artışla 5.859 puandan kapanırken Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 63.108 puana geriledi.

Bölgedeki diğer endekslerde son durum şöyle:

  • Çin: Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,90 artışla 3.631 puanda.

  • Hong Kong: Hang Seng endeksi yüzde 0,54 yükselişle 23.420 puanda.

  • Hindistan: Sensex endeksi yüzde 1,09 kazançla 75.271 puanda.

İMALAT SANAYİ VERİLERİ TALEPTE YAVAŞLAMAYA İŞARET ETTİ

Asya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomik talepte yavaşlama sinyali verdi.

Ekim ayında Japonya'nın imalat sanayi PMI verisi 53,3 seviyesinde kalarak önceki aya göre değişmedi. Aynı dönemde Çin'de imalat sanayi PMI 52'ye, Hindistan'da ise 54,7'ye geriledi.

Analistler, küresel üretim zincirlerinde önemli bir konuma sahip olan Çin ve Hindistan'da iç talebin zayıflamasının dünya ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırabileceğini belirtti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#NİKKEİ 225

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