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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar

Beklentileri aşan ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Ons altın yüzde 1,20 düşüşle 4.049,99 dolara gerilerken gram altın yüzde 0,98 değer kaybederek 6.531,54 TL seviyesine indi.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2026 17:20

Altın piyasasında yükselişin ardından satış baskısı öne çıktı. Küresel piyasalarda ons altın gerilerken yurt içinde gram altın ve diğer altın türlerinde de düşüş yaşandı.

Saat 16.49 itibarıyla ons altın 4.050 dolar sınırına gerilerken gram altın 6.550 TL seviyesinin altına indi. Günlük kayıp ons altında yüzde 1,20, gram altında ise yüzde 0,98 olarak gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Spot piyasada ons altın yüzde 1,20 düşüşle 4.049,99 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 4.106,97 doları gören ons altının en düşük seviyesi 4.028,10 dolar oldu. Bir önceki gün 4.098,98 dolar seviyesinde bulunan ons altın, böylece 4.050 dolar sınırına kadar geriledi.

Gram altın da düşüşten etkilendi. Yüzde 0,98 değer kaybeden gram altın 6.531,54 TL seviyesine indi. Gün içerisinde 6.623,15 TL'yi gören gram altının en düşük seviyesi 6.496,74 TL olarak kaydedildi. Bir önceki gün 6.596,02 TL seviyesinde bulunan gram altın, 6.500 TL sınırına yaklaştı.

Has altın yüzde 0,98 düşüşle 6.498,88 TL'ye gerilerken 22 ayar bilezikteki kayıp yüzde 1,58 oldu.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki gerileme çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. Çeyrek altın yüzde 0,98 düşüşle 10.679,07 TL'ye gerilerken yarım altın 21.358,14 TL seviyesine indi.

Ziynet altın 42.585,65 TL'den işlem görürken Cumhuriyet altını 44.153 TL seviyesinde bulunuyor. Ata altın 44.259,21 TL'ye gerilerken iki buçuk altın 106.326,87 TL oldu.

Gremse altın 107.047,06 TL, beşli altın ise 216.058,29 TL seviyesine geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 16.49 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

  • Ons altın: 4.049,99 dolar
  • Gram altın: 6.531,54 TL
  • Çeyrek altın: 10.679,07 TL
  • Yarım altın: 21.358,14 TL
  • Kilo altın: 129.569,00 TL
  • Ziynet altın: 42.585,65 TL
  • Cumhuriyet altını: 44.153,00 TL
  • Ata altın: 44.259,21 TL
  • İki buçuk altın: 106.326,87 TL
  • Gremse altın: 107.047,06 TL
  • Beşli altın: 216.058,29 TL
  • 22 ayar bilezik: 5.971,07 TL
  • 18 ayar bilezik: 4.779,47 TL
  • 14 ayar bilezik: 3.731,92 TL
  • Has altın: 6.498,88 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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