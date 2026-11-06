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Gümüş fiyatları ne kadar? Kritik verinin ardından ons ve gram gümüşte son fiyatları

Beklentileri aşan ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Ons gümüş yüzde 0,92 düşüşle 51,53 dolara gerilerken gram gümüş yüzde 0,70 değer kaybederek 83,14 TL seviyesinde işlem görüyor. Gümüşte haftalık yükseliş korunurken aylık kayıplar dikkat çekiyor.

Gümüş fiyatları ne kadar? Kritik verinin ardından ons ve gram gümüşte son fiyatları

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2026 17:30

Gümüş piyasasında satış baskısı yeni günde de devam ediyor. Küresel piyasalarda ons gümüş gerilerken bu düşüş yurt içi piyasalarda gram gümüş fiyatlarına da yansıdı.

Saat 17.20 itibarıyla ons gümüş 51,5300 dolar, gram gümüş ise 83,1439 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük bazda her iki piyasada da değer kaybı yaşanırken aylık performansta çift haneli düşüşler öne çıkıyor.

ONS GÜMÜŞ 51,53 DOLARA GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda ons gümüş yüzde 0,92 düşüşle 51,5300 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 52,37 doları gören ons gümüşün en düşük seviyesi 51 dolar oldu.

Ons gümüşün alış fiyatı 51,5100 dolar, satış fiyatı ise 51,5600 dolar olarak kaydedildi. Haftalık değişim yüzde 1,19, aylık değişim ise yüzde 15,62 düşüş yönünde gerçekleşti.

Son 7 günlük fiyat hareketlerinde ons gümüş 53,47 dolara kadar yükselirken 48,61 dolara kadar geriledi.

GRAM GÜMÜŞ 83,14 TL SEVİYESİNDE

Ons gümüşteki gerilemeyle birlikte gram gümüş fiyatında da düşüş yaşandı. Gram gümüş yüzde 0,70 değer kaybederek 83,1439 TL seviyesine indi.

Gün içerisinde en yüksek 84,4991 TL'yi gören gram gümüşün en düşük seviyesi 82,5949 TL oldu. Gram gümüşün alış fiyatı 83,0472 TL, satış fiyatı ise 83,1439 TL olarak açıklandı.

Gram gümüşte haftalık kayıp yüzde 0,69 olurken aylık düşüş yüzde 13,87'ye ulaştı. Yılbaşından bu yana değişim yüzde 15,25 düşüş yönünde gerçekleşirken yıllık değişim yüzde 27,61 artış olarak kaydedildi.

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Saat 17.20 itibarıyla güncel gümüş fiyatları şöyle:

  • Ons gümüş: 51,5300 dolar
  • Ons gümüş alış: 51,5100 dolar
  • Ons gümüş satış: 51,5600 dolar
  • Gram gümüş: 83,1439 TL
  • Gram gümüş alış: 83,0472 TL
  • Gram gümüş satış: 83,1439 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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