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Çin sanayisinde dikkat çeken kar artışı

Çin'de yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı ağustosta yıllık bazda yüzde 4,2 yükseldi. Sanayi şirketlerinin ocak-ağustos dönemindeki toplam kar artışı ise yüzde 15,7 oldu.

Çin sanayisinde dikkat çeken kar artışı
AA AA

Oluşturma Tarihi 28 Eylül 2026 11:58

Son Güncelleme Tarihi 28 Eylül 2026 11:59

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karındaki artış ağustosta da devam etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerinde olan sanayi işletmelerinin toplam karı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 arttı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KAR ARTIŞI YÜZDE 15,7

Sanayi şirketlerinin toplam karı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış kaydetti.

Sektörler bazında bakıldığında madencilik sektörünün karı yüzde 35,1, imalat sanayisinin karı ise yüzde 17,4 arttı.

Elektrik, ısı, gaz ve su tedarik sektöründe ise toplam kar yüzde 12 geriledi.

ELEKTRONİK İMALATINDA KAR YÜZDE 110 ARTTI

Elektronik imalatı, sanayi şirketlerinin kar artışında öne çıkan sektör oldu. Bu iş kolunda karlar yüzde 110 artarken, elektronik imalatındaki yükseliş toplam sanayi karındaki artışın yüzde 62'sini oluşturdu.

Veriler, sanayi şirketlerinin karlılığındaki artışın sektörler arasında farklılık gösterdiğine işaret etti.

SANAYİ KARLARI 2025'TE YENİDEN ARTIŞA GEÇMİŞTİ

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı 2025 yılında yüzde 0,6 artmıştı. Böylece sanayi şirketlerinin karları, önceki üç yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez yıllık bazda artış göstermişti.

Sanayi şirketlerinin toplam karı 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

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