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Çin ekonomisinde güçlü sinyal: Sanayi karı yüzde 11,2 arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı, temmuzda yıllık bazda yüzde 11,2 artarak bu yılki artış ivmesini sürdürdü.

Çin ekonomisinde güçlü sinyal: Sanayi karı yüzde 11,2 arttı
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Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2026 14:48

Ulusal İstatistik Bürosundan (NBS) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,97 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,2 arttı.

Sanayi kuruluşlarının karı, ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,6 artış kaydetti.

Sektörel bazda karlılık, madencilik sektöründe yüzde 34,9, imalat sanayisinde yüzde 18,8 artarken elektrik, ısı, gaz ve su tedarik sektöründe yüzde 5,8 azaldı.

İş kolları bazında, bilgisayar, iletişim ve diğer elektronik donanım imalatında yıllık yüzde 110, demir dışı metal eritme ve işleme sanayisinde yüzde 91,8, kimyasal ham madde ve kimyasal ürünler imalatında yüzde 56,6 ve kömür üretiminde yüzde 50,4 arttı.

Petrol, kömür ve diğer yakıt işleme sektörleri, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yaşadıkları kayıpların ardından petrol fiyatlarındaki düzelmeyle yeniden kara geçti.

Çin'de sanayi şirketlerinin toplam karı 2025'te yüzde 0,6 artarak önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Toplam kar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ÇİN #ÇİN EKONOMİSİ #SANAYİ

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