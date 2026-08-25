New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,33 artarak ⁠53.594,92 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 7.676,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 26.148,71 puana çıktı.

Analistler, ABD-İran geriliminin ekonomik yaptırım boyutuna geçmesi, tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD'nin tahvil piyasasına müdahale planlarına ilişkin soru işaretlerinin piyasalarda bir baskı unsuru olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün İran'a karşı "ekonomik dışlama" operasyonu başlatıldığını açıkladı. İran'ı destekleyen ülkeler için de ikincil yaptırım riskine işaret eden Bessent, hiçbir ülkenin ABD yaptırımlarının kapsamı dışında olmayacağını vurguladı.

Tahran yönetimi ise "yaptırımlara tamamen hazırız" mesajı verdi. İki ülke arasındaki gerilimlerin diğer ekonomilere yayılma riski ile İran'ın ABD yaptırımlarına misilleme olarak enerji arzını tehdit edebilecek girişimlerde bulunabileceği ihtimali piyasalarda risk algısının sürmesine neden oldu.

Buna karşın Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3 azalarak 89,40 dolara indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 4,66'ya ve 30 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalışla yüzde 5,19'a geriledi.

Ticaret cephesinde, birçok Kanada ürününe yüzde 50 oranında gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ABD ile Kanada arasındaki müzakerelerden bir anlaşma çıkmamıştı.

Kanada Ticaret Bakanı Dominic LeBlanc, hükümetin ABD'ye misilleme olarak uygulamayı planladığı tarifeleri bugün açıklayabileceğini söyledi.

Öte yandan, dün üst üste yedinci günde düşüş kaydeden Nvidia hisseleri, şirketin yarın açıklayacağı bilanço öncesinde bugüne yüzde 1 kazançla başladı. Diğer çip şirketlerinden Advanced Micro Devices, Intel ve Micron Technology'nin hisseleri de yüzde 3 civarında yükseldi.