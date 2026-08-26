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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2026 10:06

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.

Öte yandan gözler bugün ABD'de açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve büyüme verilerine çevrildi.

Bu gelişmelerle Asya tarafında da pozitif seyir izleniyor. Asya borsalarında teknoloji ve yarı iletken hisseleri Nvidia'nın bilançosundan önce toparlandı.

Bölge piyasalarındaki toparlanmada başı Güney Kore'deki yarı iletken şirketleri çekti. Yarı iletken şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 0,7, Samsung Electronics'in yüzde 2, Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 0,7 değer kazandı.

Çin'deki teknoloji hisselerinde de yükseliş gözlenirken Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri yüzde 4,1 arttı.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,97 artışla 6.808 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 değer kazancıyla 66.258 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 3.918 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 25.709 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 77.664 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GÜNEY KORE #ORTA DOĞU #ABD MERKEZ BANKASI #NİKKEİ 225 #JAPONYA

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