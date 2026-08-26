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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikle karışık seyrediyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2026 10:53

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2026 11:02

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığının öne sürülmesi ve arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları, olası bir anlaşmaya yönelik iyimserliği artırdı.

Öte yandan gözler bugün ABD'de açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve büyüme verilerine çevrildi.

Orta Doğu'ya ilişkin gelişmelerde olumlu haber akışıyla enerji maliyetlerinin gerileyebileceğine yönelik iyimserlikler Avrupa piyasalarını pozitif etkiliyor. Bölgede Almanya ve İngiltere borsalarının düşüşle öne çıkmasına karşın diğer borsalardaki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı yüksek seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 657 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.878 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 26.245 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 52.784 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 8.476 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 20.093 puanda bulunuyor.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve büyümenin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

#ABD MERKEZ BANKASI #DAX 40 #AVRUPA #ORTA DOĞU

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