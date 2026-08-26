CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Fitch'ten Çin ekonomisi uyarısı: Deflasyon riski sürüyor

Fitch'ten Çin ekonomisi uyarısı: Deflasyon riski sürüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisinde deflasyon baskıları hafiflese de zayıf iç talebin fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edebileceğini bildirdi.

Fitch’ten Çin ekonomisi uyarısı: Deflasyon riski sürüyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2026 11:53

Fitch Ratings tarafından Çin ekonomisine yönelik yayımlanan raporda, ülkenin 2026'nın ikinci çeyreğinde deflasyondan çıktığı ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) deflatörünün yıllık bazda yüzde 1,6 büyüdüğü belirtildi.

Bunun, 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen ilk pozitif sonuç olduğu kaydedilen raporda, iç talepte daha güçlü bir toparlanma olmaması halinde ülkenin yeniden deflasyona girme riski taşıdığı, bu nedenle mevcut tablonun kalıcı bir fiyat artışı eğilimine işaret etmediği vurgulandı.

FİYAT BASKILARI ZAYIF SEYREDİYOR

Fitch raporunda, ülkedeki fiyat baskılarının zayıf kalmaya devam ettiği ve bunun enflasyon tahminlerine yönelik riskleri artırdığı belirtilerek, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2026 sonunda yüzde 1,2'ye yükselmesinin ve 2027'de de bu artış eğilimini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Çin'in iş gücü piyasası göstergelerinin de ücret artışını sınırlayan ve tüketici güvenini baskılayan zayıf istihdam dinamiklerine işaret ettiğine yer verilen raporda, tüm bu verilerin Çin ekonomisinin kapasitesinin altında çalıştığını gösterdiği ve yurt içi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edeceği aktarıldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#FİTCH RATİNGS #TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA #ÇİN #FİTCH

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Ağustos 2026 10:03
Asya borsalarında Nvidia etkisi Asya borsalarında Nvidia etkisi 25 Ağustos 2026 10:02
Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı: Gözler ABD-İran geriliminde Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı: Gözler ABD-İran geriliminde 25 Ağustos 2026 09:09
Aşırı sıcak Almanya’ya pahalıya patladı Aşırı sıcak Almanya'ya pahalıya patladı 24 Ağustos 2026 16:40
Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 0,3 azaldı Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 0,3 azaldı 24 Ağustos 2026 16:19
AB’den Ukrayna’ya 6,1 milyar euroluk yeni destek paketi AB'den Ukrayna'ya 6,1 milyar euroluk yeni destek paketi 24 Ağustos 2026 13:03
Finansal Hizmetler Güven Endeksi verileri belli oldu Finansal Hizmetler Güven Endeksi verileri belli oldu 24 Ağustos 2026 10:31
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 24 Ağustos 2026 10:13
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 24 Ağustos 2026 10:01
Bitcoin ve altcoinler uçuşa geçti! Bir haftada yüzde 40’ı aştı: Gözler 100 bin dolarda Bitcoin ve altcoinler uçuşa geçti! Bir haftada yüzde 40'ı aştı: Gözler 100 bin dolarda 22 Ağustos 2026 14:54
ABD’den Kanada’ya yüzde 50 gümrük vergisi: 20 milyar dolarlık ürün etkilenecek ABD'den Kanada'ya yüzde 50 gümrük vergisi: 20 milyar dolarlık ürün etkilenecek 22 Ağustos 2026 12:02
Küresel piyasalar kritik haftaya hazırlanıyor: Gözler Jackson Hole ve ABD verilerinde Küresel piyasalar kritik haftaya hazırlanıyor: Gözler Jackson Hole ve ABD verilerinde 22 Ağustos 2026 11:56
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.708,7700 Değişim 194,41 Son veri saati:
Düşük 14515,48 Yüksek 14709,89
Açılış
48,1192 Değişim 0,0692 Son veri saati:
Düşük 48,057 Yüksek 48,1262
Açılış
56,1783 Değişim 0,0857 Son veri saati:
Düşük 56,1401 Yüksek 56,2258
Açılış
7.154,4580 Değişim 78,321 Son veri saati:
Düşük 7151,134 Yüksek 7229,455
Açılış
106,1072 Değişim 2,3646 Son veri saati:
Düşük 105,5659 Yüksek 107,9305
Açılış
BİST En Aktif Hisseler