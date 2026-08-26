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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,61 değer kazanarak 14.706,57 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı
AA AA

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2026 13:17

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 233,15 puan ve yüzde 1,61 artışla 14.706,57 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 121,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,70 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, en fazla kaybeden ise yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatlarının gerilemesi ve Nvidia'nın bilançosu öncesinde teknoloji hisselerine yönelik iyimserliğin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülüğündeki alımların genele yayılmasıyla günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izledi. Bankacılık endeksi, Halkbank'ın yurt dışı kaynaklara erişiminin güçlendiğine ilişkin açıklamasının ardından değer kazandı. Bu gelişmeyle birlikte Halkbank hisseleri tavan fiyata ulaştı. Halkbank'ın yanı sıra Türkiye İş Bankası (C) yüzde 5,8 ve Akbank da yüzde 3,26'lık yükselişle bankacılık hisseleri arasında öne çıktı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.600 ve 14.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK #BIST 100 #BORSA İSTANBUL #HÜRMÜZ BOĞAZI

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