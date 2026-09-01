CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Brent petrolün varili 91,13 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 91,13 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 91,13 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 91,13 dolardan işlem görüyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 01 Eylül 2026 10:24

Dün 89,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 88,37 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 91,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 86,43 dolar olarak belirlendi.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artması etkili oldu.

Fox News'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı röportaja göre Trump, İran'ın Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı hava üslerini balistik füzelerle hedef almasına karşılık verileceğini belirterek, "Onları sert vuracağız. Bir yanıt vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı da dün yazılı açıklamasında, ABD'nin bazı bölge ülkelerinin üslerini kullanarak İran topraklarına saldırılar gerçekleştirdiğini ve saldırının kaynağı neresi olursa olsun hedef alacaklarını bildirdi.

ABD ordusu, pazar gecesi Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Saldırılarda sivillerin de aralarında olduğu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırılara karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini onlarca kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını bildirmişti.

Karşılıklı saldırılarla bölgede gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik riskler de arttı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin kaynağı ve türü belirsiz 3 mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Olayda can kaybı yaşanmadığı ve çevresel etki oluşmadığı bildirildi.

Dün Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump ise Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini öne sürdü.

Brent petrolde teknik olarak 93,01 doların direnç, 87,39 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #DONALD TRUMP #PETROL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 28 Ağustos 2026 16:51
Avro Bölgesi’nde ekonomiye güven arttı Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven arttı 28 Ağustos 2026 13:36
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 28 Ağustos 2026 13:34
AB’de Rusya’nın dondurulmuş varlıkları için yeni hamle! Ukrayna için yeniden gündemde AB'de Rusya'nın dondurulmuş varlıkları için yeni hamle! Ukrayna için yeniden gündemde 28 Ağustos 2026 12:20
Almanya’da işsiz sayısı yükseldi Almanya'da işsiz sayısı yükseldi 28 Ağustos 2026 11:58
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 28 Ağustos 2026 10:45
Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor 28 Ağustos 2026 10:43
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 28 Ağustos 2026 09:37
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 27 Ağustos 2026 16:38
ABD’de mal ticareti açığı arttı ABD'de mal ticareti açığı arttı 27 Ağustos 2026 16:18
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 27 Ağustos 2026 16:17
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB’nin Çin ile ticaret açığı günde 1 milyar avroya ulaştı AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB’nin Çin ile ticaret açığı günde 1 milyar avroya ulaştı 27 Ağustos 2026 15:38
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.346,2100 Değişim 127,52 Son veri saati:
Düşük 14313,72 Yüksek 14441,24
Açılış
48,2816 Değişim 0,0706 Son veri saati:
Düşük 48,2194 Yüksek 48,29
Açılış
56,0219 Değişim 0,1803 Son veri saati:
Düşük 55,9852 Yüksek 56,1655
Açılış
6.791,2410 Değişim 143,140 Son veri saati:
Düşük 6782,354 Yüksek 6925,494
Açılış
100,7282 Değişim 3,5880 Son veri saati:
Düşük 100,5746 Yüksek 104,1626
Açılış
BİST En Aktif Hisseler