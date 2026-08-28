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Almanya'da işsiz sayısı yükseldi

Almanya'da işsiz sayısı, son dönemdeki olumlu ekonomik sinyallere rağmen iş gücü piyasasındaki durgunluğun sürmesiyle ağustos ayında da 3 milyon sınırının üzerinde kaldı.

Almanya’da işsiz sayısı yükseldi
AA AA

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2026 11:58

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki işsiz sayısı ağustosta geçen aya göre 54 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 36 bin kişi artarak 3 milyon 61 bine ulaştı.

Ülkede temmuz ayında yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, ağustosta yüzde 6,5'e yükseldi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, iş gücü piyasasında son aylardaki sönük seyrin devam ettiğini belirterek, "İş gücü piyasası, ağustos ayında geleneksel mevsimsel etkilerin ötesinde kayda değer bir dinamizm göstermedi." ifadesini kullandı.

Almanya'da işsiz sayısı, yaz tatili döneminin başlamasıyla temmuzda nisan ayından bu yana ilk kez 3 milyon barajını aşmıştı.

Uzmanlar, temmuz ayından itibaren işsizlikte görülen düzenli artışın mevsimsel etkilerin yanı sıra ekonomideki dönemsel zayıflıktan da kaynaklandığını belirtiyor.

Son dönemde ekonomide artan büyüme sinyallerinin ilerleyen süreçte iş gücü piyasasına olumlu yansıyabileceği öngörülüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #İŞSİZLİK #İŞSİZLİK ORANI

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