Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 70 bin lira, en yüksek 7 milyon 120 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 7 milyon 75 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 121 bin 200 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 396 milyon 893 bin 940,14 lira, işlem miktarı ise 901,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 624 milyon 951 bin 497,24 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye Garanti Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 7.121.200,00 4.613,00 En Düşük 7.070.000,00 4.569,00 En Yüksek 7.120.000,00 4.611,00 Kapanış 7.075.100,00 4.577,00 Ağırlıklı Ortalama 7.104.396,02 4.587,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.396.893.940,14 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 901,47 Toplam İşlem Adedi 103