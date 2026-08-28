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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 14.589,30 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı
AA AA

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2026 13:35

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,79 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.589,30 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 71,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,09 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 9,09 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalar öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında Fed Başkanı Warsh'un konuşması, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#KEVİN WARSH #BANKACILIK ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL

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