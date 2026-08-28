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Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalar öncesinde temkinli bir seyir izlenirken, Avrupa borsalarında pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor.

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2026 10:45

ABD'de bir önceki gün açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi, çip şirketi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun piyasalarda yarattığı iyimserliği bir miktar gölgeledi.

Analistler, Warsh'un ileride hangi gelişmelerin faiz artırımına yol açabileceğine ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapmasının piyasaların yatışmasına ve risk primlerinin bir miktar gerilemesine yardımcı olabileceğine işaret ederek, politika adımlarının seyri ile zamanlamasına ilişkin net yönlendirme sunan sinyalin bile piyasalar üzerinde belirgin bir etki yaratabileceğini belirtti.

Dün yayımlanan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası toplantı tutanakları, enflasyon düşmezse Bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel de Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Finansal İnovasyon: Ödemeler ve Politikalar İçin Etkileri" başlıklı panelde konuşacak.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 655 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kazançla 10.842 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 26.489 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,9 primle 52.741 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 kazançla 8.402 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 artışla 20.039 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Fed Başkanı Warsh'un konuşmasının yanı sıra Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesinin açıklayacağı tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA MERKEZ BANKASI #KEVİN WARSH #İNGİLTERE #AVRUPA BORSALARI #BORSA

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