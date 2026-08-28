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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 92 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı yükseldi
AA AA

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2026 16:51

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 78 bin 800 lira, en yüksek 7 milyon 130 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 7 milyon 92 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 75 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 185 milyon 304 bin 612,26 lira, işlem miktarı ise 730,33 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 423 milyon 27 bin 419,39 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 7.075.100,00 4.577,00
En Düşük 7.078.800,00 4.545,00
En Yüksek 7.130.000,00 4.593,50
Kapanış 7.092.000,00 4.591,40
Ağırlıklı Ortalama 7.109.759,43 4.585,09
Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.185.304.612,26
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 730,33
Toplam İşlem Adedi 100

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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