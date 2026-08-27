CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD'de mal ticareti açığı arttı

ABD'de mal ticareti açığı arttı

ABD'de mal ticareti açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 17,2 artarak 118,8 milyar dolara çıktı.

ABD’de mal ticareti açığı arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2026 16:18

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan ve perakende stoklarına ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, mal ticareti açığı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,2 artışla 118,8 milyar dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 100,8 milyar dolar olması yönündeydi. Söz konusu veri haziran ayında 101,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Mal ihracatı temmuzda 6 milyar dolar azalışla 199,4 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı 11,4 milyar dolar artışla 318,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde toptan stoklar aylık bazda yüzde 1,3 artarak 959,1 milyar dolara ulaştı.

Perakende stokları da aylık bazda yüzde 0,7 artarak 838,5 milyar dolar oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD #ABD TİCARET BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Almanya’da konut açığı rekor seviyede Almanya'da konut açığı rekor seviyede 26 Ağustos 2026 16:07
ABD ekonomisi büyüme verileri belli oldu ABD ekonomisi büyüme verileri belli oldu 26 Ağustos 2026 15:56
Büyüme beklenti anketi sonuçlandı Büyüme beklenti anketi sonuçlandı 26 Ağustos 2026 15:03
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 26 Ağustos 2026 13:17
Fitch’ten Çin ekonomisi uyarısı: Deflasyon riski sürüyor Fitch'ten Çin ekonomisi uyarısı: Deflasyon riski sürüyor 26 Ağustos 2026 11:52
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 26 Ağustos 2026 10:53
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 26 Ağustos 2026 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Ağustos 2026 10:05
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 26 Ağustos 2026 09:35
Petrolün varili 85,86 dolardan işlem görüyor Petrolün varili 85,86 dolardan işlem görüyor 26 Ağustos 2026 09:17
Küresel piyasalar Nvidia bilançosuna odaklandı Küresel piyasalar Nvidia bilançosuna odaklandı 26 Ağustos 2026 09:11
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 25 Ağustos 2026 16:59
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.558,6100 Değişim 159,57 Son veri saati:
Düşük 14539,39 Yüksek 14698,96
Açılış
48,1386 Değişim 0,1735 Son veri saati:
Düşük 47,9702 Yüksek 48,1437
Açılış
56,22 Değişim 0,1909 Son veri saati:
Düşük 56,0706 Yüksek 56,2615
Açılış
7.090,8850 Değişim 120,228 Son veri saati:
Düşük 7065,83 Yüksek 7186,058
Açılış
105,7746 Değişim 3,1083 Son veri saati:
Düşük 104,7068 Yüksek 107,8151
Açılış
BİST En Aktif Hisseler