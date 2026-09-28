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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,62 düşüşle 12.689,87 puandan başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 28 Eylül 2026 10:07

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 12.899,35 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 2,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile spor, en çok gerileyen yüzde 8,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Yurt içinde ise devam eden fon soruşturmaları kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlara ilişkin 17 Eylül 2026 tarihinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden iletilen ve platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında karşılanacağını bildirdi.

16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de eylül Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

#BIST 100 ENDEKSİ #SERMAYE PİYASASI KURULU #BIST 100

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