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Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.340,23 puan oldu.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
AA AA

Oluşturma Tarihi 01 Eylül 2026 13:20

Son Güncelleme Tarihi 01 Eylül 2026 13:21

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,16 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.340,23 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 95,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,66 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 3,39 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin gücünü koruması, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler ve tahvil piyasalarında satış baskısının tekrar artmasıyla risk algısı yüksek seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#ABD MERKEZ BANKASI #ORTA DOĞU #BANKACILIK ENDEKSİ #BIST 100

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