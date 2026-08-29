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Rusya, akaryakıt ihracat kısıtlamalarını uzattı

Rus hükümeti, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 30 Eylül'e kadar uzattı.

Rusya, akaryakıt ihracat kısıtlamalarını uzattı
AA AA

Oluşturma Tarihi 29 Ağustos 2026 14:42

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağının uzatıldığı belirtildi.

Dizel, gemi yakıtı ve gaz yağına ilişkin yasağın 30 Eylül'e kadar uzatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye, jet yakıtı ihracatındaki kısıtlamanın ise 30 Kasım'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını tedbirler kapsamında yasaklamıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RUSYA #AKARYAKIT #İHRACAT

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