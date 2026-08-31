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Petrolün varili 90,52 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 90,52 dolardan işlem görüyor.

Petrolün varili 90,52 dolar
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Oluşturma Tarihi 31 Ağustos 2026 09:49

Cuma günü 88,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 86,12 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,1 artarak 90,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 85,53 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırması ve İran'ın buna misillemede bulunmasıyla bölgede arz güvenliğine ilişkin endişelerin yeniden güçlenmesi etkili oldu.

ABD ordusu dün gece Lark Adası'ndaki iki hedefe saldırı düzenledi. Saldırılarda sivillerin de aralarında bulunduğu en az iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İran basını, saldırının ardından bölgedeki hedeflere füzelerin ateşlendiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da saldırıya karşılık olarak Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı. İran ordusu ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "Al Minhad" Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri ve helikopterlerini de onlarca insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin savaş arayışında olmadığını ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı da ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırganlığa yanıt vermeyi sürdüreceklerini, İran'a yönelik saldırılardan hem ABD'nin hem de bu saldırıların hazırlanmasına veya uygulanmasına katılan diğer tarafların sorumlu olacağını duyurdu.

İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nda "yasa dışı geçmeye çalışan" bir süper tankerin iki deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi.

Bölgede artan gerilim, savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan petrol taşımacılığına ilişkin endişeleri artırıyor. Uzmanlar, her yeni gerilimin boğazın yeniden açılmasına yönelik takvimi geciktirdiğini ve artan deniz taşımacılığı riskinin petrol fiyatlarını varil başına 85-95 dolar aralığında tutabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela petrolüyle ülkesinin stratejik petrol rezervlerini yeniden dolduracağını ve bunun çok yakında başlayacağını açıkladı.

Trump, 29 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtmişti.

Brent petrolde teknik olarak 90,98 doların direnç, 89 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

#MESUD PEZEŞKİYAN #ÜRDÜN #HÜRMÜZ BOĞAZI #BRENT PETROL

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