Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 350,16 puan ve yüzde 2,71 azalışla 12.549,18 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 3,52 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla azalan yüzde 8,94 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de eylül Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.200 puanın destek, 12.700 ve 12.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.