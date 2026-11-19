Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, tüketici harcamalarında görülen zayıflığın geçici olabileceğini belirterek faiz artırımlarının devam edebileceğine yönelik mesaj verdi. Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasına rağmen Ueda'nın açıklamaları, aralık ayında faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi. Piyasalarda BOJ'un aralık ayında faiz artırma olasılığı yüzde 84 olarak fiyatlanıyor.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, parlamentoda yaptığı konuşmada tüketici harcamalarının önümüzdeki dönemde toparlanmasını beklediklerini söyledi. Ekonomideki geçici zayıflığın para politikasında sıkılaşmaya engel olmak zorunda olmadığını belirten Ueda, ücret artışları ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nominal ücretlerdeki düzenli yükselişin sürmesini beklediklerini ifade eden Ueda, enflasyonun ise zaman içerisinde kademeli olarak yavaşlayacağını öngördüklerini dile getirdi. Gelirlerdeki artış ile tüketim harcamaları arasındaki olumlu ilişkinin devam edeceğini belirten BOJ Başkanı, özel tüketimin yeniden ılımlı büyüme patikasına gireceğini kaydetti.

JAPONYA EKONOMİSİNDEKİ DARALMA FAİZ ARTIŞINA ENGEL OLMAYABİLİR

Hafta başında yayımlanan ekonomik veriler, Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte küçüldüğünü ortaya koydu. Daralmada tüketici harcamalarındaki gerileme önemli rol oynadı.

Verilerin genel beklentilerle örtüştüğünü belirten Ueda, yüksek enflasyonun özellikle ücret artışlarından yeterince yararlanamayan emekliler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Bununla birlikte ücret artışlarının yalnızca büyük şirketlerle sınırlı kalmadığını, küçük işletmelere de yayıldığını vurgulayan Ueda, hane halkı tüketiminin genel görünüm itibarıyla dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.

BOJ'UN ARALIK AYINDA FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 84'E YÜKSELDİ

Ueda'nın açıklamaları, Japonya Merkez Bankası'nın aralık ayında yeni bir faiz artışına gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Tokyo piyasasında gecelik endeks swapları üzerinden yapılan fiyatlamalara göre, BOJ'un aralık ayındaki toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 84 seviyesine ulaştı.

Japonya Merkez Bankası, geçen ay gerçekleştirdiği değerlendirmede temel enflasyonun 2013 yılında belirlenen yüzde 2'lik hedefle uyumlu seviyelere geldiğini ilk kez kabul etmişti.

Bu değerlendirme, bankanın para politikasındaki önceliğinin temel enflasyonu yükseltmekten mevcut seviyelerde korumaya doğru değiştiğine işaret etti. Ancak BOJ yetkilileri, enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

JAPONYA'DA ENFLASYON VE ENERJİ MALİYETLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Cuma günü açıklanacak ekonomik verilerin, Japonya'da temel enflasyonun ekim ayında yılın en yüksek artışını gerçekleştirdiğine işaret etmesi bekleniyor.

Yenin dolar karşısında zayıf seyretmesi ve İran savaşının petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisi, Japonya'da yaşam maliyetlerini artıran unsurlar arasında bulunuyor. Özellikle enerji, gıda ve hammadde ithalatına bağımlı olan ülkede döviz kurundaki hareketler ve küresel emtia fiyatları enflasyon görünümü açısından önem taşıyor.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın, bankanın 18 Aralık'ta gerçekleştireceği faiz kararı toplantısı öncesinde 30 Kasım'da yeni bir konuşma yapması bekleniyor. Bu açıklamanın, piyasaların Japonya'nın para politikasına ilişkin beklentileri açısından yakından takip edilmesi öngörülüyor.