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Avrupa'nın ekonomik büyüme modeli aşındı! ECB Başkanı Lagarde'dan kritik uyarı

ECB Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaretteki kısıtlamalar, yüksek enerji maliyetleri ve artan jeopolitik risklerin Avrupa'nın geleneksel büyüme modelini zayıflattığını söyledi. Lagarde, Avrupa'nın rekabet gücünü koruyabilmesi için tek pazar ve sermaye piyasalarındaki parçalanmanın giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa’nın ekonomik büyüme modeli aşındı! ECB Başkanı Lagarde’dan kritik uyarı
AA

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2026 12:48

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticarette artan kısıtlamalar, yüksek enerji maliyetleri ve jeopolitik risklerin Avrupa ekonomisinin büyüme dinamiklerini değiştirdiğini belirtti. Lagarde, Avrupa'nın uzun vadeli rekabet gücünü koruması için ortak pazarın ölçeğinden daha iyi yararlanması ve sermaye piyasalarının bütünleştirilmesi gerektiğini söyledi.

AVRUPA'NIN GELENEKSEL BÜYÜME MODELİ ZAYIFLADI

Lagarde, Cenevre'de Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyi'nin küresel ekonomik görünüme ilişkin panelinde Avrupa ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın büyümesini destekleyen ekonomik modelin birbirini tamamlayan üç temel unsura dayandığını belirten Lagarde, değişen küresel koşullar nedeniyle bu unsurların tamamının zayıfladığını ifade etti.

İlk unsurun genişleyen küresel ticaret olduğunu belirten Lagarde, Avrupa'nın dünyanın en açık ekonomilerinden biri haline geldiğini ve ticarete açıklık bakımından ABD'nin yaklaşık iki katına ulaştığını söyledi.

Küreselleşmenin Avrupa ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Lagarde, ticaretin sürekli genişleyeceği varsayımının artık geçerli olmadığını ifade etti. Lagarde, geçen yıl dünya genelinde 2 bin 500'den fazla ticaret kısıtlamasının yürürlüğe girdiğine dikkati çekti.

ÇİN REKABETİ VE PAHALI ENERJİ BASKISI

Avrupa'nın büyüme modelinin ikinci ayağının nispeten ucuz enerjiyle desteklenen orta teknoloji ağırlıklı imalat sanayisi olduğunu belirten Lagarde, bu avantajın da giderek ortadan kalktığını söyledi.

Çin'in üretimde değer zincirinin üst basamaklarına çıktığını belirten Lagarde, Çin'in birçok alanda Avrupa'nın doğrudan rakibi konumuna geldiğini ifade etti.

Avrupa sanayisinin geçmişte Rusya'dan sağlanan ucuz doğal gazın oluşturduğu enerji avantajından yararlandığını hatırlatan Lagarde, bu dönemin sona erdiğini belirtti.

Lagarde, "Geçen yıl AB'de enerji yoğun sektörler için elektrik fiyatları ortalama olarak ABD seviyelerinin iki katından fazla ve Çin'dekilerin yaklaşık yüzde 50 üzerindeydi." dedi.

Yüksek enerji maliyetlerinin Avrupa sanayisinin rekabet gücü üzerindeki baskıyı artırdığını söyleyen Lagarde, enerji fiyatlarındaki dezavantajın Avrupa ekonomisi açısından önemli bir sorun oluşturduğunu vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER TEDARİK ZİNCİRLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Avrupa'nın savaş sonrası büyüme modelinin üçüncü ayağının ise ABD'nin güvenlik şemsiyesiyle desteklenen istikrarlı ve kurallara dayalı küresel düzen olduğunu belirten Lagarde, bu ortamın şirketlerin yatırımlarını dayanıklılıktan ziyade verimlilik temelinde planlamalarına imkan verdiğini söyledi.

Bugün ise jeopolitik gerilimlerin kritik bağımlılıkları ve tedarik zincirlerindeki darboğazları daha görünür hale getirdiğini belirten Lagarde, Avrupa'nın yakın çevresinde artan güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Ekonomik bağımlılıkların bazı durumlarda baskı aracına dönüşebildiğine dikkati çeken Lagarde, şirketlerin daha az yatırım yaptığını ve bunun üretim ile tüketimi olumsuz etkilediğini belirtti.

Lagarde, "Bu değişimler birlikte değerlendirildiğinde Avrupa'nın savaş sonrası büyüme modelinin aşındığını görüyoruz. Bunun bir zamanlar bildiğimiz şekline dönmesi de pek olası değil." diye konuştu.

AVRUPA'NIN BÜYÜME UMUDU İÇ TALEP

Lagarde, Avrupa Birliği'nin dünyadaki en geniş ticaret anlaşmaları ağına ve yüksek nitelikli iş gücüne sahip olduğunu belirtti.

AB'nin 27 üye ülkesi ve 450 milyon tüketicisiyle gelişmiş ekonomiler arasındaki en büyük bütünleşik pazara sahip olduğuna işaret eden Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin iç talep kaynaklı olarak geçen yıl yüzde 1,5 büyüdüğünü söyledi.

Lagarde, bu yıl yaşanan enerji şokuna rağmen Avrupa ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, uzun vadede iç talepteki dayanıklılığın kalıcı bir büyüme kaynağına dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun için Avrupa'nın ortak pazarın ölçeğinden daha etkin şekilde yararlanması gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKADA AYNI HATA TEKRARLANMAMALI

Avrupa'nın bilimsel bilgi ve araştırmaları ticari başarıya dönüştürme konusunda sorun yaşadığını belirten Lagarde, yeni teknolojilerin ekonomi genelinde yayılmasını engelleyen unsurların şirketlerin ölçek büyütmesini de zorlaştırdığını söyledi.

Avrupa'nın ilk dijital devrimi büyük ölçüde kaçırdığını ifade eden Lagarde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayılmasından doğan ticari kazanımların önemli bölümünün başka bölgelerde elde edildiğini belirtti.

Lagarde, "Yapay zekayla gelen ikinci dijital devrimde aynı deneyimi tekrarlama lüksümüz yok." dedi.

Avrupa'da yapay zeka yatırımlarının yaygınlaştırılması ve ölçeklendirilmesi için tek pazardaki ve sermaye piyasalarındaki parçalanmış yapının giderilmesi gerektiğini belirten Lagarde, AB içindeki engellerin kaldırılmasının önemine işaret etti.

SERMAYE PİYASALARINDA ENTEGRASYON ÇAĞRISI

Lagarde, Avrupa'nın rekabet gücünü artırabilmesi için sermaye piyasalarının daha hızlı bütünleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB liderlerine çağrıda bulunan Lagarde, piyasa entegrasyonu paketine ilişkin sürecin tamamlanması gerektiğini söyledi. Avrupa'nın sahip olduğu geniş tüketici pazarı, nitelikli iş gücü ve bilimsel kapasiteyi daha etkin kullanmasının sürdürülebilir büyüme açısından kritik olduğunu belirtti.

#CHRİSTİNE LAGARDE #ECB

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