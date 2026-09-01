CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Avro Bölgesi'nde işsizlik verileri belli oldu

Avro Bölgesi'nde işsizlik verileri belli oldu

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı temmuz ayında yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi’nde işsizlik verileri belli oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 01 Eylül 2026 13:13

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Geçmişe yönelik verilerde güncelleme yapan kurum, daha önce yüzde 6,3 olarak açıklanan Avro Bölgesi haziran ayı işsizlik oranını yüzde 6,4'e, AB işsizlik oranını da yüzde 6'dan yüzde 6,1'e revize etti.

Son verilerle birlikte, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 6,4 olan işsizlik oranı, temmuzda da aynı seviyede ölçüldü. AB'de de işsizlik oranı temmuzda yüzde 6,1 seviyesinde sabit kaldı.

Öte yandan işsizlik oranı 2025'in temmuz ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 seviyesinde bulunuyordu.

Temmuzda işsizlik oranı Finlandiya'da yüzde 10,5, İspanya'da yüzde 10, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 8,3 ve Yunanistan'da yüzde 7,9 oldu.

AB'de işsiz sayısı temmuzda 13 milyon 516 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 11 milyon 264 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Temmuzda 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 930 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 371 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de hazirandaki yüzde 15,6'dan temmuzda yüzde 15,1'e, Avro Bölgesi'nde de yüzde 15'ten yüzde 14,9'a geriledi.

#AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ #AVRO BÖLGESİ #FİNLANDİYA #FRANSA #AB

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altının gramı 6 bin 884 lira Altının gramı 6 bin 884 lira 31 Ağustos 2026 09:54
Petrolün varili 90,52 dolar Petrolün varili 90,52 dolar 31 Ağustos 2026 09:49
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 31 Ağustos 2026 09:44
Faiz beklentileri değişti: Piyasalarda son durum... Faiz beklentileri değişti: Piyasalarda son durum... 31 Ağustos 2026 09:39
Rusya, akaryakıt ihracat kısıtlamalarını uzattı Rusya, akaryakıt ihracat kısıtlamalarını uzattı 29 Ağustos 2026 14:42
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 28 Ağustos 2026 16:51
Avro Bölgesi’nde ekonomiye güven arttı Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven arttı 28 Ağustos 2026 13:36
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 28 Ağustos 2026 13:34
AB’de Rusya’nın dondurulmuş varlıkları için yeni hamle! Ukrayna için yeniden gündemde AB'de Rusya'nın dondurulmuş varlıkları için yeni hamle! Ukrayna için yeniden gündemde 28 Ağustos 2026 12:20
Almanya’da işsiz sayısı yükseldi Almanya'da işsiz sayısı yükseldi 28 Ağustos 2026 11:58
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 28 Ağustos 2026 10:45
Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor 28 Ağustos 2026 10:43
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.316,7900 Değişim 144,22 Son veri saati:
Düşük 14297,02 Yüksek 14441,24
Açılış
48,2812 Değişim 0,0706 Son veri saati:
Düşük 48,2194 Yüksek 48,29
Açılış
56,0016 Değişim 0,1803 Son veri saati:
Düşük 55,9852 Yüksek 56,1655
Açılış
6.798,4170 Değişim 151,258 Son veri saati:
Düşük 6774,236 Yüksek 6925,494
Açılış
100,8849 Değişim 4,0571 Son veri saati:
Düşük 100,1055 Yüksek 104,1626
Açılış
BİST En Aktif Hisseler