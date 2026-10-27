Altının kilogram fiyatı belli oldu

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 385 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 435 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 423 bin 11 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 441 bin 111 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 695 milyon 633 bin 894,90 lira, işlem miktarı ise 1359,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 695 milyon 633 bin 894,90 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.441.111,00 4.025,65 En Düşük 6.385.000,00 3.975,00 En Yüksek 6.435.000,00 4.033,70 Kapanış 6.423.011,00 3.983,35 Ağırlıklı Ortalama 6.401.079,56 4.000,41 Toplam İşlem Hacmi (TL) 8.695.633.894,90 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.359,62 Toplam İşlem Adedi 117