CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentileri aştı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentileri aştı

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı temmuzda aylık bazda yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD’de dayanıklı mal siparişleri temmuzda beklentileri aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2026 16:24

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 339,3 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Dayanıklı mal siparişleri haziranda yüzde 0,5 artmıştı.

Dayanıklı mal siparişlerinde bu dönemde yaşanan yükselişte, ulaşım ekipmanları siparişlerindeki yüzde 2,3'lük artış etkili oldu.

Ulaşım ekipmanları hariç yeni siparişler temmuzda yüzde 0,4, savunma hariç yeni siparişler ise yüzde 1,3 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı mallara yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD TİCARET BAKANLIĞI #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Almanya’da iş dünyasının güveni arttı Almanya'da iş dünyasının güveni arttı 25 Ağustos 2026 13:22
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Ağustos 2026 10:46
Rusya tahıl ihracat vergisini askıya almaya hazırlanıyor Rusya tahıl ihracat vergisini askıya almaya hazırlanıyor 25 Ağustos 2026 10:26
Alman ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü Alman ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü 25 Ağustos 2026 10:16
Borsa güne 14.457,80 puandan başladı Borsa güne 14.457,80 puandan başladı 25 Ağustos 2026 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Ağustos 2026 10:03
Asya borsalarında Nvidia etkisi Asya borsalarında Nvidia etkisi 25 Ağustos 2026 10:02
Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı: Gözler ABD-İran geriliminde Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı: Gözler ABD-İran geriliminde 25 Ağustos 2026 09:09
Aşırı sıcak Almanya’ya pahalıya patladı Aşırı sıcak Almanya'ya pahalıya patladı 24 Ağustos 2026 16:40
Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 0,3 azaldı Küresel ham çelik üretimi temmuzda yüzde 0,3 azaldı 24 Ağustos 2026 16:19
AB’den Ukrayna’ya 6,1 milyar euroluk yeni destek paketi AB'den Ukrayna'ya 6,1 milyar euroluk yeni destek paketi 24 Ağustos 2026 13:03
Finansal Hizmetler Güven Endeksi verileri belli oldu Finansal Hizmetler Güven Endeksi verileri belli oldu 24 Ağustos 2026 10:31
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.637,9000 Değişim 214,72 Son veri saati:
Düşük 14515,48 Yüksek 14730,2
Açılış
48,1244 Değişim 0,0692 Son veri saati:
Düşük 48,057 Yüksek 48,1262
Açılış
56,08 Değişim 0,1676 Son veri saati:
Düşük 56,0582 Yüksek 56,2258
Açılış
7.144,0080 Değişim 115,636 Son veri saati:
Düşük 7113,819 Yüksek 7229,455
Açılış
105,6894 Değişim 2,8293 Son veri saati:
Düşük 105,1012 Yüksek 107,9305
Açılış
BİST En Aktif Hisseler