CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 14.646,48 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2026 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kazanarak 14.610,92 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 35,56 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.646,48 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,92 değer kaznanırken, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile spor, en çok gerileyen yüzde 2,13 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de artan enflasyon endişeleri ile ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun desteklediği teknoloji iyimserliği arasında yön arayışına girdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BANKACILIK ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL #BIST 100 #NVİDİA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 25 Ağustos 2026 16:59
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 25 Ağustos 2026 16:57
ABD’de konut fiyatları Haziran’da arttı ABD’de konut fiyatları Haziran'da arttı 25 Ağustos 2026 16:21
AB’den 21,8 milyar avro dış ticaret açığı AB'den 21,8 milyar avro dış ticaret açığı 25 Ağustos 2026 14:48
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 25 Ağustos 2026 14:03
Almanya’da iş dünyasının güveni arttı Almanya'da iş dünyasının güveni arttı 25 Ağustos 2026 13:22
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 25 Ağustos 2026 10:46
Rusya tahıl ihracat vergisini askıya almaya hazırlanıyor Rusya tahıl ihracat vergisini askıya almaya hazırlanıyor 25 Ağustos 2026 10:26
Alman ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü Alman ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü 25 Ağustos 2026 10:16
Borsa güne 14.457,80 puandan başladı Borsa güne 14.457,80 puandan başladı 25 Ağustos 2026 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Ağustos 2026 10:03
Asya borsalarında Nvidia etkisi Asya borsalarında Nvidia etkisi 25 Ağustos 2026 10:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.672,6800 Değişim 101,84 Son veri saati:
Düşük 14595,95 Yüksek 14697,79
Açılış
48,1412 Değişim 0,1735 Son veri saati:
Düşük 47,9702 Yüksek 48,1437
Açılış
56,2482 Değişim 0,1766 Son veri saati:
Düşük 56,0706 Yüksek 56,2472
Açılış
7.122,0910 Değişim 101,790 Son veri saati:
Düşük 7084,268 Yüksek 7186,058
Açılış
105,9761 Değişim 2,7113 Son veri saati:
Düşük 105,1038 Yüksek 107,8151
Açılış
BİST En Aktif Hisseler