ABD’de dayanıklı mal siparişleri eylülde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayisinde dayanıklı mallara yönelik yeni siparişlerin tutarı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 artarak 345,4 milyar dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 2 artması yönündeydi. Siparişler ağustosta yüzde 0,1 artmıştı. Dayanıklı mal siparişlerinde bu dönemde yaşanan yükselişte, ulaştırma ekipmanlarına yönelik siparişlerin yüzde 4,6 yükselmesi etkili oldu.

Ulaştırma ekipmanları hariç yeni siparişler eylülde aylık bazda yüzde 0,5, savunma sanayi hariç yeni siparişler ise yüzde 2,2 arttı.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı mallara yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.