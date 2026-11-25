New York borsası, yapay zeka rallisinin etkisini kaybetmesi ve teknoloji hisselerinde yaşanan satışların etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yükselirken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü düşüşle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,85 artarak 50.018,70 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,5 azalışla 7.201,09 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,48 kayıpla 23.733,54 puana geriledi.

NVIDIA YÜKSELİŞİNİN ARDINDAN KÂR SATIŞI

Nvidia hisseleri, şirketin Yönetim Kurulu'nun Jensen Huang'ın yeniden üst yönetici (CEO) olarak göreve getirildiğini duyurmasının ardından önceki seansta yüzde 31,5 yükselmişti. Ancak şirket hisseleri bugün kazançlarının bir bölümünü geri vererek yaklaşık yüzde 6 değer kaybetti.

Diğer çip üreticileri ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde de satış baskısı görüldü. Broadcom yüzde 4, Micron Technology yüzde 11, Advanced Micro Devices (AMD) ise yüzde 9 geriledi.

Geçen hafta rekor büyüklükte halka arzla borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisselerinde de düşüş sürdü. Üst üste ikinci seansta gerileyen şirketin hisseleri yüzde 6,5 değer kaybederek 81,91 dolara indi. Böylece hisse fiyatı 83 dolarlık halka arz seviyesinin altına geriledi.

GÜMRÜK VERGİSİ ENDİŞESİ PİYASALARI BASKILADI

The Wall Street Journal gazetesinin, ABD'nin Çin, Avrupa Birliği (AB) ve 14 ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığına ilişkin haberi de piyasalardaki satış baskısını artırdı.

Analistler, açıklanması beklenen ilave gümrük vergilerinin küresel piyasalarda yeni belirsizliklere yol açabileceğine dikkat çekti.

ABD'DE TÜKETİCİ GÜVENİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Böylece konut fiyatlarındaki yıllık artış hızında değişim görülmedi.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise kasım ayında 103,3 seviyesine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

GÖZLER FED'İN TAKİP ETTİĞİ PCE VERİSİNDE

Analistler, piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Söz konusu verinin, Fed'in gelecek ay vereceği faiz kararına ilişkin önemli ipuçları sunması bekleniyor.