New York borsası, yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzının ardından artan satış baskısıyla günü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi 1100 puanın üzerinde değer kaybederken üç büyük endeks de yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 2,19 azalarak 49.097,06 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 2,02 kayıpla 7.175,83 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,25 düşüşle 23.879,20 puana geriledi.

ANTHROPIC'İN 81,3 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZI GÜNDEMDE

Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic'in yüksek hacimli halka arzı yatırımcıların odağında yer aldı. Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlayan şirketin hisseleri, halka arz fiyatına kıyasla yüzde 34,3 primle 111,50 dolardan açıldı.

Gün içerisinde yükseliş ivmesi zayıflayan Anthropic hisseleri, günü yüzde 17,07 artışla tamamladı.

Şirket, halka arz kapsamında hisse başına 83 dolardan 980 milyon adet hisse satışa sunmuştu. Böylece halka arzın büyüklüğü 81,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Anthropic, bu işlemle SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

Halka arzda satışa sunulan hisse sayısının ve belirlenen hisse fiyatının şirketin daha önce açıkladığı hedeflerin üzerinde olması da dikkati çekti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI ARTTI

Analistler, Anthropic'in halka arzının ardından yapay zeka hisselerinde yaşanan hareketliliğin ve yatırımcıların sektöre yönelik beklentilerini yeniden değerlendirmesinin teknoloji hisselerinde satış baskısını artırdığını belirtti.

Anthropic'in halka arz fiyatını öngörülen aralığın üzerinde belirlemesinin ardından sabah saatlerinde yükselen teknoloji hisselerinin, gün içerisinde önceki kazanımlarını geri verdiği görüldü.

Çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,3, Micron Technology'nin hisseleri ise yüzde 2,1 değer kaybetti.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 1,8, Meta'nın hisseleri yüzde 3,3 ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3 geriledi.

AMD HİSSELERİNDE YÜZDE 7,7'LİK KAYIP

Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri de sert düşüş yaşayan şirketler arasında yer aldı. Hunterbrook Media'nın şirketin "kendine özgü bir Çin sorunu" bulunduğuna ilişkin haberinin ardından AMD hisseleri yüzde 7,7 değer kaybetti.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTTI

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı açıklandı.

Buna göre, 14 Kasım'da sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 203 bine yükseldi. Böylece veri, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.