New York borsası, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasıyla ilgili mesajlarının ardından günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,11 düşüşle 50.198,17 puana gerilerken, Nasdaq yüzde 0,42 yükselişle pozitif ayrıştı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybederek 50.198,17 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,23 azalışla 7.323,63 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,42 artışla 24.429,89 puana yükseldi.

NVIDIA'NIN GÜÇLÜ BİLANÇOSU HİSSELERİNİ YÜKSELTMEYE YETMEDİ

ABD borsalarında yatırımcıların yakından takip ettiği Nvidia, beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıklamasına rağmen günü düşüşle tamamladı.

Şirketin geliri üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 103 artarak 115,8 milyar dolara ulaştı. Böylece Nvidia, piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi.

Nvidia'nın net kârı da aynı dönemde yıllık yüzde 105 artışla 65,3 milyar dolara yükseldi.

Şirket ayrıca Ocak 2028'de sona erecek mali yıla ilişkin gelir beklentisini yukarı yönlü revize ederek yıllık bazda yüzde 75 büyüme öngördü.

Ancak güçlü finansal sonuçlara rağmen yükseliş gösteren Nvidia hisseleri yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Şirketin hisseleri günü yüzde 2,9 kayıpla tamamladı.

FED TUTANAKLARI FAİZ ARTIRIMI ENDİŞESİNİ GÜÇLENDİRDİ

Piyasaların gündemindeki bir diğer önemli gelişme Fed'in ekim ayı toplantısına ilişkin yayımladığı tutanaklar oldu.

Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanakları, yetkililerin neredeyse tamamının enflasyonu yüzde 2 hedefine zamanında döndürmek için ilave faiz artışlarının uygun olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Tutanaklarda, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde bir sonraki toplantıda 25 baz puandan daha yüksek faiz artışının değerlendirilebileceği belirtildi.

Bu mesajlar, yatırımcıların para politikasına ilişkin beklentilerini etkileyerek hisse senedi piyasalarındaki satış baskısının önemli gündem maddelerinden biri oldu.

FED YETKİLİLERİNDEN ŞAHİN FAİZ MESAJLARI

Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasalar tarafından yakından takip edildi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, CNBC'ye verdiği röportajda enflasyonla mücadele için agresif adımlar atılması gerektiğini belirtti. Fiyatların beklentilerinin üzerinde artmaya devam etmesi nedeniyle merkez bankasının "insanları şaşırtması" gerektiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyon baskılarının sürdüğü ekonomide daha sıkı para politikasını destekleme eğiliminde olduğunu söyledi.

Barr, "Ekonomi şu anda öngördüğüm şekilde gelişirse faiz oranlarının daha da artırılmasının uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise faiz oranlarının daha da artırılması gerektiğini ancak para politikasında ölçülü hareket edilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Daly, "Enflasyonun yüzde 2'ye doğru kademeli bir düşüş eğiliminde olduğundan tamamen emin olabileceğimiz bir noktaya ulaşmak için faiz oranlarını daha da artırmamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

ANTHROPIC'İN HALKA ARZI DA YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE

Öte yandan yapay zeka şirketi Anthropic'in gerçekleştirmesi beklenen halka arz da yatırımcıların odağında yer aldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, şirketin halka arz fiyatının hisse başına 83 dolar olarak belirlendiği bildirildi.

Yapay zeka sektöründeki gelişmeler ve teknoloji şirketlerinin finansal performansları, ABD borsalarında yatırımcıların takip ettiği başlıca başlıklar arasında yer almaya devam ediyor.