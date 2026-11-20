Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 10 bin liraya geriledi. Altın, önceki günü 6 milyon 120 bin liradan tamamlamıştı.

Gün içerisinde en düşük 5 milyon 845 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 145 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,8 düşüşle tamamladı.

ALTIN PİYASASINDA 22,8 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 22 milyar 883 milyon 642 bin 603,02 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 3 bin 857,47 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 23 milyar 481 milyon 633 bin 180,41 liraya ulaştı.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.120.000,00 3.690,00 En Düşük 5.845.000,00 3.510,00 En Yüksek 6.145.000,00 3.700,00 Kapanış 6.010.000,00 3.698,00 Ağırlıklı Ortalama 5.956.166,46 3.650,65 Toplam İşlem Hacmi (TL) 22.883.642.603,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.857,47 Toplam İşlem Adedi 419