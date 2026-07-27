Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! BIST 100 yeniden 14 bin puanın üzerinde

Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif başladı. Cuma günü satış baskısıyla 14 bin puanın altına gerileyen BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününün açılışında yeniden kritik eşiğin üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 84,53 puan ve yüzde 0,61 artışla 14.028,40 puana yükseldi.

Endeks cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlemiş ve yüzde 0,95 değer kaybederek 13.943,87 puandan kapanmıştı.

BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜZDE 1,44'LÜK YÜKSELİŞ

Haftanın ilk işlem gününde bankacılık ve holding hisselerinde de pozitif seyir öne çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi ise yüzde 0,80 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile ulaştırma olurken, en fazla gerileyen yüzde 3,76 ile finansal kiralama faktoring oldu.

SAVAŞ MOLASI BORSALARI DESTEKLEDİ

Borsa İstanbul'daki yükselişe küresel piyasalardaki olumlu hava da eşlik etti. ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesi, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin hafifleyebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Gelişmenin ardından küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrederken, risk iştahındaki toparlanma Borsa İstanbul'un açılışına da yansıdı.

BIST 100'DE 14.200 VE 14.300 PUAN TAKİP EDİLECEK

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.