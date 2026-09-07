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Borsa günün ilk yarısında değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kazanarak 14.111,38 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında değer kazandı
AA AA

Oluşturma Tarihi 07 Eylül 2026 13:50

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,97 puan ve yüzde 0,71 artışla 14.111,38 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 76,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,20 ile bilişim oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tatil olması nedeniyle işlem hacimlerinde düşüş olabileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL

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