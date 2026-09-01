CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle Fransa hariç negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 01 Eylül 2026 10:41

ABD ve İran arasında çatışmaların tekrar başlamasıyla arza ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarının yeniden 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına yol açtı. Bu durum ise yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

Jeopolitik risklerdeki artış, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte borsalarda düşüşe ve tahvil faizlerinde yükselişe yol açtı. Enflasyonist baskılar konusunda artan endişeler de Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik tahminlerin güçlenmesine neden oluyor. Bu gelişmelere paralel Fed yetkililerinden de "şahin" açıklamalar geliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa borsaları tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle negatif seyrediyor.

Almanya'da aşırı sağın yükselişine dair endişeler nedeniyle ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,32 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 650 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 10.783 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 26.153 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 52.554 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.438 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 19.914 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRO BÖLGESİ #FRANSA #İNGİLTERE #AVRUPA BORSALARI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 28 Ağustos 2026 16:51
Avro Bölgesi’nde ekonomiye güven arttı Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven arttı 28 Ağustos 2026 13:36
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 28 Ağustos 2026 13:34
AB’de Rusya’nın dondurulmuş varlıkları için yeni hamle! Ukrayna için yeniden gündemde AB'de Rusya'nın dondurulmuş varlıkları için yeni hamle! Ukrayna için yeniden gündemde 28 Ağustos 2026 12:20
Almanya’da işsiz sayısı yükseldi Almanya'da işsiz sayısı yükseldi 28 Ağustos 2026 11:58
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 28 Ağustos 2026 10:45
Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor 28 Ağustos 2026 10:43
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 28 Ağustos 2026 09:37
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 27 Ağustos 2026 16:38
ABD’de mal ticareti açığı arttı ABD'de mal ticareti açığı arttı 27 Ağustos 2026 16:18
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 27 Ağustos 2026 16:17
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB’nin Çin ile ticaret açığı günde 1 milyar avroya ulaştı AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB’nin Çin ile ticaret açığı günde 1 milyar avroya ulaştı 27 Ağustos 2026 15:38
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.336,8700 Değişim 127,52 Son veri saati:
Düşük 14313,72 Yüksek 14441,24
Açılış
48,2816 Değişim 0,0706 Son veri saati:
Düşük 48,2194 Yüksek 48,29
Açılış
56,0233 Değişim 0,1803 Son veri saati:
Düşük 55,9852 Yüksek 56,1655
Açılış
6.789,1640 Değişim 143,140 Son veri saati:
Düşük 6782,354 Yüksek 6925,494
Açılış
100,6358 Değişim 3,5880 Son veri saati:
Düşük 100,5746 Yüksek 104,1626
Açılış
BİST En Aktif Hisseler