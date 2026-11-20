Küresel ölçekte merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi devam ederken, yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Halihazırda yapay zekadaki yüksek beklentiler ciddi biçimde sorgulanıyor. Sektörün yatırım döngüsüne duyarlılığı, şirket ve hisse bazlı gelişmelerin küresel piyasalara yansımasını artırıyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki yönetim belirsizliği kısmen giderilse de, üst düzey çalışanların istifa eden eski üst yönetici (CEO) Jensen Huang ile birlikte yol yürümek istediği şirketin geleceğine yönelik riskleri canlı tutuyor.

Dün ABD ve Avrupa'daki satıcılı seyir yeni günde Asya tarafına da sirayet etti. Yapay zeka hisselerindeki düşüşün derinleşmesiyle Asya borsalarında çip hisseleri öncülüğünde sert satışlar gözleniyor. Analistler, Anthropic'in rekor kıran halka arzının ardından yatırımcıların makro ortamı yeniden değerlendirmeye devam etmesiyle riskten kaçma eğiliminin yoğunlaştığını kaydetti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,3 ile tahminlerin altında gerçekleşirken, çekirdek enflasyon da yüzde 2,2 ile öngörülerin altında kaldı.

Öte yandan Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,21 azalışla 4.869,96 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,77 kayıpla 56.606 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 3.158 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 kayıpla 22.372 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselişle 83.464 puanda seyrediyor.