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Asya borsaları neden düşüyor? Petrol ve yüksek faiz gündemde

Asya piyasalarında petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması risk iştahını baskıladı. Japonya'da ücret artışları beklentileri aşarken, Hindistan Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı.

Asya borsaları neden düşüyor? Petrol ve yüksek faiz gündemde
AA AA

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2026 10:29

Asya borsalarında, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalmasının etkisiyle negatif bir seyir izlendi. Jeopolitik risklerin devam etmesi ve İran kaynaklı petrol arzındaki zayıflığın sürmesiyle Brent petrolün aralık vadeli fiyatı 100 doların üzerinde seyrederken, yatırımcılar bölgeden gelen karışık makroekonomik verileri de yakından takip etti.

PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Jeopolitik risklerin devam etmesi ve İran kaynaklı petrol arzındaki zayıflığın sürmesi, petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden oldu.

Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı 100 doların üzerinde işlem görürken, yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyon ve para politikası üzerindeki etkileri piyasaların gündeminde yer aldı.

Tahvil piyasalarında son dönemde oluşan satış baskısı bir miktar hafiflese de tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması küresel piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden oldu.

ASYA PİYASALARINDA SATICILI SEYİR

Bölge piyasalarında açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açtı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 düşüşle 6.803 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,76 değer kaybıyla 70.150 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 24.148 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 72.950 puan seviyesinde bulunuyor.

Çin piyasalarında ise bugün tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

JAPONYA'DA ÜCRETLER BEKLENTİLERİ AŞTI

Japonya'da açıklanan verilere göre, öncü endeks ağustosta 117'den 118'e yükseldi.

Ülkede çalışanların kazançları da ağustosta yüzde 3,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, ücret artışlarının Japonya'daki enflasyonun kalıcılığı konusunda önemli sinyaller verdiğini belirtti. Bu gelişmenin, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönemde atacağı politika adımlarında etkili olabileceği değerlendirildi.

HİNDİSTAN MERKEZ BANKASINDAN FAİZ ARTIŞI

Hindistan Merkez Bankası ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,5'e yükseltti.

Banka, böylece politika faizinde Şubat 2023'ten bu yana ilk kez artışa gitti.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#JAPONYA MERKEZ BANKASI

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