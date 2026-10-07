BIST 100’de gözler bu seviyelerde: Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 12.389,72 puandan başladı. Endeks, önceki günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 12.374,26 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE DÜŞÜŞ

Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 15,47 puan değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,53 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile orman, kağıt ve basım, en fazla gerileyen ise yüzde 6,30 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ve şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Yatırımcıların bugün en önemli gündem maddelerinden biri ise Fed'in toplantı tutanakları olacak.

Analistler, yurt içinde Hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ile Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

FTSE RUSSELL'DAN TÜRKİYE KARARI

Öte yandan London Stock Exchange bünyesinde bulunan FTSE Russell, Türkiye'yi izleme listesine almazken ülkenin "Gelişmiş Gelişen Piyasa" statüsünü korudu.

FTSE Russell tarafından yapılan duyuruda, "FTSE Russell, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin iyileştirilmesinin uygulanabilirliğini değerlendirmekte olan Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile temaslarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Böylece endeksin kısa vadeli yönünde 12.500 ve 12.600 seviyeleri yukarı yönlü hareket açısından, 12.200 ve 12.100 seviyeleri ise aşağı yönlü hareket açısından takip edilecek.