Altın Fed öncesi düşüşte! Gram altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın fiyatları Fed faiz kararının açıklanacağı 28 Ekim 2026 Çarşamba gününe düşüş eğilimiyle başladı. Spot piyasada ons altın 4.045,02 dolar seviyesinde işlem görürken gram altının fiyatı 6.481,466 TL olarak kaydedildi. Ons altın yüzde 0,37, gram altın ise yüzde 0,29 değer kaybetti. Gram altındaki günlük değişim 19,148 TL düşüş yönünde gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ons altın 4.059,92 dolar seviyesindeki önceki kapanışının ardından 4.045,02 dolara geriledi. Gün içinde 4.070,78 doları gören ons altın, 4.043,05 dolara kadar düştü.

Gram altın ise 6.500,614 TL seviyesindeki önceki kapanışının altına indi. Gün içinde 6.522,973 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.478,30 TL seviyesine kadar geriledi. Güncel fiyat 6.481,466 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10.597,20 TL, yarım altın 21.194,39 TL ve ziynet altın 42.259,16 TL seviyesinde işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise diğer altın türlerinden ayrışarak yüzde 0,60 yükseliş kaydetti ve 43.434 TL seviyesine ulaştı.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.597,20 TL, yarım altın 21.194,39 TL seviyesinde bulunuyor. Ziynet altın 42.259,16 TL, Cumhuriyet altını 43.434 TL ve Ata altın 43.655,19 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bileziğin fiyatı 5.889,58 TL olurken 18 ayar bilezik 4.714,24 TL, 14 ayar bilezik ise 3.680,98 TL seviyesinde bulunuyor.

SPOT PİYASADA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 4.045,02 dolar

Gram altın: 6.481,466 TL

Çeyrek altın: 10.597,20 TL

Yarım altın: 21.194,39 TL

Ziynet altın: 42.259,16 TL

Cumhuriyet altını: 43.434 TL

Ata altın: 43.655,19 TL

İki buçuk altın: 104.875,78 TL

Gremse altın: 105.586,14 TL

Beşli altın: 213.109,64 TL

22 ayar bilezik: 5.889,58 TL

18 ayar bilezik: 4.714,24 TL

14 ayar bilezik: 3.680,98 TL

Has altın: 6.449,059 TL

Kilo altın: 129.408 TL

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın 6.441,23 TL alış ve 6.520,61 TL satış fiyatıyla işlem görürken çeyrek altın 10.552 TL alış ve 10.628 TL satış seviyesinde bulunuyor. Yarım altın 21.104 TL alış ve 21.249 TL satış, tam altın ise 42.078 TL alış ve 42.362 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Diğer altın türleri ve piyasalardaki güncel fiyatlar şöyle:

Has altın: 6.473,60 TL alış – 6.501,11 TL satış

6.473,60 TL alış – 6.501,11 TL satış Ons altın: 4.045,6 dolar alış – 4.046,1 dolar satış

4.045,6 dolar alış – 4.046,1 dolar satış USD/KG: 129.230 dolar alış – 129.630 dolar satış

129.230 dolar alış – 129.630 dolar satış EUR/KG: 116.290 euro alış – 116.840 euro satış

116.290 euro alış – 116.840 euro satış 22 ayar altın: 5.888,98 TL alış – 6.091,05 TL satış

5.888,98 TL alış – 6.091,05 TL satış 14 ayar altın: 3.535,22 TL alış – 4.725,72 TL satış

3.535,22 TL alış – 4.725,72 TL satış Eski çeyrek altın: 10.358 TL alış – 10.472 TL satış

10.358 TL alış – 10.472 TL satış Eski yarım altın: 20.716 TL alış – 20.846 TL satış

20.716 TL alış – 20.846 TL satış Eski tam altın: 41.496 TL alış – 41.777 TL satış

41.496 TL alış – 41.777 TL satış Yeni Ata altın: 42.693 TL alış – 43.187 TL satış

42.693 TL alış – 43.187 TL satış Eski Ata altın: 42.693 TL alış – 43.090 TL satış

42.693 TL alış – 43.090 TL satış Yeni beşli altın: 213.629 TL alış – 216.732 TL satış

213.629 TL alış – 216.732 TL satış Eski beşli altın: 213.435 TL alış – 215.237 TL satış

213.435 TL alış – 215.237 TL satış Yeni gremse altın: 104.419 TL alış – 105.433 TL satış

104.419 TL alış – 105.433 TL satış Eski gremse altın: 103.254 TL alış – 104.458 TL satış

103.254 TL alış – 104.458 TL satış Altın-gümüş: 72,64 alış – 79,36 satış