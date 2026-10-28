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Avrupa borsaları ECB'nin faiz kararı öncesinde düşüşte

Avrupa genelinde enerji maliyetlerindeki yükseliş ve ekonomik büyümeye ilişkin endişeler piyasaları baskılıyor. Mercedes-Benz hisseleri yüzde 3,9, HSBC hisseleri ise yüzde 5,4 değer kaybederken yatırımcılar Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına odaklandı.

Avrupa borsaları ECB’nin faiz kararı öncesinde düşüşte
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Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2026 11:29

Son Güncelleme Tarihi 28 Ekim 2026 11:30

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle negatif seyrediyor. Avrupa genelindeki endekslerde düşüş görülürken şirket hisselerindeki kayıplar da piyasalardaki satış baskısını artırıyor.

Saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,24 azalışla 642,2 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 10.658 puandan işlem gördü.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 25.563 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,16 düşüşle 49.547 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 azalışla 7.879 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,93 kayıpla 18.987 puana geriledi.

MERCEDES-BENZ VE HSBC HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Avrupa piyasalarında şirket haberleri de fiyatlamalar üzerinde etkili oldu. Çinli otomotiv üreticilerinin artan rekabeti ve üretim maliyetlerinin Alman otomotiv sektöründe kârlılığı baskılaması, Mercedes-Benz'in hisselerine satış getirdi.

Mercedes-Benz'in 2026 yılına ilişkin kâr beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 3,9 değer kaybetti.

İngiltere borsasında ise HSBC hisselerindeki düşüş öne çıktı. Bankanın üçüncü çeyrekte vergi öncesi kârı yıllık bazda yüzde 32 artarak 9,6 milyar dolara yükseldi. Ancak HSBC'nin yıl sonuna ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etmemesi yatırımcıların beklentilerini karşılamadı. Gelişmenin ardından HSBC hisseleri yüzde 5,4 geriledi.

FRANSA'DA TÜKETİCİ GÜVENİ 2013'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Avrupa ekonomisine ilişkin endişeleri artıran bir diğer gelişme Fransa'dan geldi. Ülkede tüketici güven endeksi ekimde bir önceki aya göre 5 puan azalarak 80 seviyesine indi.

Bu seviye, Haziran 2013'ten bu yana kaydedilen en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Tüketici güvenindeki gerileme, Avrupa'nın önemli ekonomilerinden Fransa'da ekonomik görünüme ilişkin soru işaretlerini artırdı.

GÖZLER ECB'NİN FAİZ KARARINDA

Avrupa piyasalarının odağında yarın açıklanacak ECB'nin faiz kararı bulunuyor. Avrupa'da enerji maliyetlerinin yükselmesi ve ekonomik büyümenin ivme kaybedebileceğine yönelik endişeler, bankanın para politikası kararlarını zorlaştırıyor.

ECB'nin bir yandan enflasyonla mücadele etmesi, diğer yandan ekonomik aktiviteyi desteklemesi gerekiyor. Bu iki hedef arasındaki denge, faiz kararına ilişkin beklentilerde belirleyici oluyor.

Eylül ayındaki toplantısında üç temel politika faizini 25 baz puan artıran ECB'nin, bu toplantıda ise faizleri sabit tutması bekleniyor. Piyasa beklentileri, aralık ayında yeni bir faiz artırımının gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

TAHVİL FAİZLERİ VE FRANSA'DAKİ BELİRSİZLİKLER TAKİP EDİLİYOR

Avrupa tahvil piyasalarında borçlanma maliyetlerinin yükselmesi de ekonomik görünüm üzerindeki baskıyı artırıyor. Fransa'daki siyasi ve mali belirsizlikler, olası yeni faiz artışlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri güçlendiriyor.

Yatırımcılar, ECB'nin faiz kararının yanı sıra bankanın gelecek döneme ilişkin mesajlarını da yakından izleyecek. Enerji fiyatlarının seyri, enflasyon görünümü ve büyüme beklentileri, Avrupa piyasalarının yönü açısından belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

#AVRUPA MERKEZ BANKASI #DAX 40 #HSBC

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