Japonya’da faizler sabit kalabilir: Gözler aralık ayında!

Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2026 10:52
Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantıda faiz oranını yüzde 1,25 seviyesinde koruyacağı öngörülüyor. Önceki faiz artışlarının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek isteyen bankanın, yeni bir sıkılaştırma adımından önce beklemeyi tercih edebileceği belirtiliyor.
Piyasalarda ise aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkıyor. Gecelik endeks swaplarına göre faizin yüzde 1,50'ye yükseltilmesine yaklaşık yüzde 80 olasılık veriliyor.
ENFLASYON VE YEN YAKINDAN İZLENİYOR
Japonya'da enflasyonun yüzde 2'lik hedef çevresinde seyretmesi, yenin dolar karşısında 160 seviyesine yaklaşması ve Orta Doğu'daki gelişmeler para politikasının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Zayıf yen, ithalat maliyetleri üzerinden enflasyon baskısını artırıyor.
BOJ'un yayımlayacağı ekonomik görünüm raporundaki büyüme ve enflasyon tahminleri de faiz kararının geleceğine ilişkin ipuçları sunacak.
UEDA'NIN MESAJLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Yatırımcılar, Başkan Kazuo Ueda'nın faiz artışlarının zamanlamasına ilişkin açıklamalarına odaklanacak. Ueda'nın vereceği mesajlar, aralık ayında yeni bir faiz artışı yapılabileceği yönündeki beklentileri güçlendirebilir.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı da yakından izleniyor. Fed'in de faizleri sabit tutması beklenirken, enflasyon görünümü gelecekteki para politikası adımları açısından önemini koruyor.