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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 11.150,96 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2026 10:00

Dün dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 11.151,03 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,07 puan azalışla 11.150,96 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini bildiren Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla başlayacağını belirterek, ödemelerin en düşük tutardan başlanarak yüksek tutarlara doğru gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bu arada Borsa İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, bugün yarım gün işlem görecek ve ardından 1,5 günlük tatile girecek.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK ENDEKSİ #BIST 100

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