CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Asya borsaları haftaya karışık seyirle başladı

Asya borsaları haftaya karışık seyirle başladı

Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın yarı iletken sektörüne ilişkin değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınması Asya borsalarının karışık seyretmesine neden oluyor.

Asya borsaları haftaya karışık seyirle başladı
AA

Oluşturma Tarihi 03 Ağustos 2026 10:19

ABD ile İran arasındaki gerilimlerin seyri piyasaların odak noktasında kalmaya devam ederken geçen hafta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken bir nebze hafifledi.

Bu gelişme piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalmasına katkı sağladı. Aynı zamanda azalan arz endişeleriyle petrol fiyatlarında gerileme gözlenirken hala yüksek seyrini koruyan küresel tahvil faizleri ve Asya'daki ekonomik verilerin olumlu sinyaller vermemesi piyasalarda risk iştahını törpülüyor.

Buna ek olarak Çin'in ileri düzey yapay zeka ve çip üretimi konusunda attığı adımların yarı iletken sektöründe oluşturduğu karlılık ve büyüme endişeleri yeni haftada da piyasaların üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.

JAPON YENİNE ABD-JAPONYA MÜDAHALESİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen koordineli döviz piyasası müdahaleleriyle Japon yenindeki düzensiz hareketlerin önüne geçildiğini, gerekmesi halinde ilave ortak piyasa müdahalelerinin yapılabileceğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığının Japonya Maliye Bakanlığı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) ile yakın temasını sürdürdüğünü ve gelişmeleri dikkatle izlediğini aktaran Bessent, Japonya'nın yenin önemli ölçüde düşük kalan değerini düzeltmeye yönelik attığı adımları desteklediklerini bildirdi.

Öte yandan Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama da yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ortak adımın Eylül 2025'te yayımlanan ABD-Japonya Maliye Bakanları Ortak Bildirisi uyarınca atıldığını ve son aylarda Japon yeninde görülen aşırı oynaklık ve düzensiz hareketlere karşı önlem amaçlı olduğunu aktardı.

ÇİN'DE İMALAT SANAYİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da haziran ayı nihai imalat sanayi PMI verisi 54,5 ile önceki aya göre bir miktar azalsa da güçlü seyrini korudu.

Söz konusu veri ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ve fiyat baskılarının devam edebileceğine işaret etti. Bu durum, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikasını ilave sıkılaştırabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Çin'de ise imalat sanayi PMI 50,9 ile beklentilerin altında kalarak, Çin ekonomisinin büyümesine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan geçen hafta yapay zeka bağlantılı teknoloji hisselerinde görülen satışlar yeni haftaya da taşındı. Yarı iletken ağırlıklı Güney Kore borsasındaki sert düşüş dikkati çekti. Güney Kore'de yapay zeka bellek çipi üreticisi SK Hynix'in hisseleri yüzde 8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,4 geriledi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,12 düşüşle 6.257 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 değer kaybıyla 63.704 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,73 azalışla 3.804 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kazançla 25.931 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 78.721 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GÜNEY KORE #JAPONYA MERKEZ BANKASI #ORTA DOĞU #BORSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
ABD’de kişisel tüketim harcamaları haziranda arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları haziranda arttı 30 Temmuz 2026 16:23
Almanya’da temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu Almanya'da temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu 30 Temmuz 2026 15:35
ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü 30 Temmuz 2026 15:34
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı 30 Temmuz 2026 14:06
Avro Bölgesi’nde işsizlik rakamları açıklandı Avro Bölgesi'nde işsizlik rakamları açıklandı 30 Temmuz 2026 13:43
AB’den Ukrayna’ya 3,47 milyar avro savunma desteği AB'den Ukrayna'ya 3,47 milyar avro savunma desteği 30 Temmuz 2026 13:32
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü 30 Temmuz 2026 12:27
Almanya ekonomisi büyüdü Almanya ekonomisi büyüdü 30 Temmuz 2026 12:00
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüksek seyrini koruyor: TTF’de son durum Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüksek seyrini koruyor: TTF'de son durum 30 Temmuz 2026 11:10
Citi’den Fed faiz indirimi tahmini: İlk adım için ekim ayını işaret etti Citi'den Fed faiz indirimi tahmini: İlk adım için ekim ayını işaret etti 30 Temmuz 2026 10:41
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 30 Temmuz 2026 10:38
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 30 Temmuz 2026 10:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.425,4000 Değişim 199,13 Son veri saati:
Düşük 13389,39 Yüksek 13588,52
Açılış
47,5427 Değişim 0,1524 Son veri saati:
Düşük 47,3967 Yüksek 47,5491
Açılış
54,8277 Değişim 0,1849 Son veri saati:
Düşük 54,8099 Yüksek 54,9948
Açılış
6.206,3670 Değişim 65,625 Son veri saati:
Düşük 6173,129 Yüksek 6238,754
Açılış
89,0118 Değişim 1,7965 Son veri saati:
Düşük 87,9541 Yüksek 89,7506
Açılış
BİST En Aktif Hisseler