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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 757 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı yükseldi
AA

Oluşturma Tarihi 18 Ağustos 2026 16:57

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 749 bin 500 lira, en yüksek 6 milyon 798 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 6 milyon 757 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 737 bin 601 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 51 milyon 468 bin 420,29 lira, işlem miktarı ise 599,99 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 152 milyon 568 bin 309,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.737.601,00 4.389,90
En Düşük 6.749.500,00 4.375,00
En Yüksek 6.798.600,00 4.415,00
Kapanış 6.757.000,00 4.375,00
Ağırlıklı Ortalama 6.759.191,59 4.388,97
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.051.468.420,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 599,99
Toplam İşlem Adedi 91

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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