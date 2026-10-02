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Pegasus, Çekya Hava Yolları ve Smartwings'i satın aldı

Pegasus Hava Yolları, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınmasıyla Çekya Hava Yolları ve Smartwings Grubu'nu bünyesine kattı. Satın almayla birlikte iki hava yolunun filosundaki toplam uçak sayısı 175'i aşarken, 140 uçağı kapsayan kesin siparişler gelecekteki büyüme potansiyelini ortaya koydu.

Pegasus, Çekya Hava Yolları ve Smartwings’i satın aldı
İHA İHA

Oluşturma Tarihi 02 Ekim 2026 10:07

Pegasus Hava Yolları, Çekya Hava Yolları ve Smartwings Grubu'nun satın alım işlemini tamamladığını duyurdu. Gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınması ve kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanan işlem, şirketin uluslararası uçuş ağını genişletmesi ve Smartwings Grubu'nun gelecekteki büyümesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Stratejik ortaklıkla, birbirini tamamlayan güçlü yönlere ve uzun vadeli büyüme hedeflerine sahip iki köklü havacılık şirketi bir araya geldi. İki hava yolunun filosundaki toplam uçak sayısı 175'in üzerine çıkarken, mevcut 140 kesin uçak siparişi de büyüme potansiyelini destekliyor.

PEGASUS 57 ÜLKEDE 161 NOKTAYA UÇUYOR

1990 yılında kurulan Pegasus Hava Yolları, 2005 yılında düşük maliyetli iş modeline geçmesinden bu yana hava ulaşımını milyonlarca kişi için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, bugün 57 ülkede 161 noktaya uçuş gerçekleştiriyor ve dünyanın en genç, yakıt verimliliği en yüksek filolarından birini işletiyor.

Tatil odaklı hava yolu taşımacılığında öne çıkan Smartwings Grubu ise Czech Airlines (CSA) markasıyla birlikte Orta ve Doğu Avrupa'nın köklü hava yolu grupları arasında yer alıyor. Grup, 20 ülkede 80 destinasyona uzanan uçuş ağı ve tur operatörleriyle kurduğu güçlü iş birlikleriyle bölge havacılık pazarında önemli bir konuma sahip.

İki şirketin deneyim ve güçlü yönlerinin bir araya getirilmesiyle uzun vadeli büyüme için daha güçlü bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Ortaklığın yolcular, çalışanlar ve iş ortakları için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.

Smartwings, satın alma sonrasında günlük operasyonlarını, müşteri ilişkilerini ve hizmet sunumunu mevcut markasıyla sürdürecek. Şirketin inovasyon, gelişim ve çalışanlarının yeteneklerini geliştirme alanlarında yeni fırsatlara sahip olması da amaçlanıyor.

PEGASUS CEO'SU GÜLİZ ÖZTÜRK: YENİ BİR YOLCULUĞUN BAŞLANGICI

Satın alma işleminin tamamlanmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, şunları söyledi:

"Hikâyemiz, herkesin uçabildiği bir dünya hayaliyle başladı. Bugün Pegasus Hava Yolları ve Smartwings olarak bu hayali daha da ileriye taşımak üzere bir araya geliyoruz. Birlikte daha da büyüyebilir ve her birimizin tek başına sunabileceğinden daha fazla seçeneği misafirlerimize sunabiliriz. Her bir hava yolunun arkasındaki insanlar ve ilişkiler, bundan sonraki döneme duyduğum güvenin temelini oluşturuyor. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu hikâyenin yeni bölümünü yazmayı heyecanla bekliyoruz."

Smartwings Kurucu Ortağı Jirí Šimáne de satın alma sürecine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Smartwings, yıllar içinde çalışanlarının özverisi, yolcularının ve iş ortaklarının sadakatiyle inşa edildi. Bu yolculukta emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Pegasus'un, bu güçlü yönleri ileriye taşımak, gelecekteki büyümeyi desteklemek ve her iki hava yoluyla bağlantılı herkes için kalıcı değer oluşturmak adına doğru ortak olduğuna inanıyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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